Luta entre os empresários deve acontecer em 26 de agosto Mandel NGAN and Alain JOCARD / AFP

Mark Zuckerberg aceitou, oficialmente, o convite de Elon Musk para uma luta entre os dois. Em seu perfil no Threads, plataforma do grupo Meta, o bilionário confirmou que o embate vai ser transmitido ao vivo, mas aproveitou para alfinetar o oponente.

“Devemos usar uma plataforma mais confiável para arrecadar dinheiro para caridade?", sugeriu o criador do Facebook. Na manhã desse domingo (6/8), Musk disse que a luta seria transmitida pela X, antiga Twitter, e que o valor arrecadado seria destinado para instituições de caridade para veteranos de guerra.

Zuckerberg ainda disse que sugeriu uma data para o embate. “Eu sugeri dia 26 de agosto quando ele desafiou a primeira vez, mas ele não confirmou”, publicou no Threads. A luta de MMA vai ser realizada pela UFC.

O dono da Meta é apontado como favorito para vencer a disputa. Ele é adepto das artes marciais, compete no jiu-jitsu e publica vídeos de lutas. Ele fez uma postagem no Instagram com uma captura de tela da mensagem de Elon Musk, seguido das palavras "Envie-me o local".

No Threads, o bilionário também contou que construiu um octógono no quintal e que ama o esporte e vai continuar competindo com pessoas que treinam “não importa o que aconteça”. Os dois empresários do setor tecnológico defendem pontos de vista opostos sobre o mundo, desde a política até a inteligência artificial e trocaram diversas farpas pela internet, o que levou Musk a desafiar o rival para um confronto físico.