A possível luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg: negociações em andamento

Uma pessoa próxima a Musk, afirmou que nada pode ser descartado quando se trata dele. (foto: MANDEL NGAN ALAIN JOCARD)





Após ter sido desafiado por Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e Twitter, para um 'cage fight' (luta em uma jaula) nas redes sociais, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, entrou em contato com Dana White, presidente do UFC, para saber se Musk estava falando sério. White, que coordena a principal competição de MMA em que as lutas ocorrem em ringues similares a jaulas, confirmou que Musk estava preparado para o combate. Zuckerberg, por sua vez, postou no Instagram 'Me envie a localização', fazendo referência a um famoso dito de Khabib Nurmagomedov, um dos lutadores mais condecorados do UFC.





White revelou que ele, Musk e Zuckerberg, com o auxílio de seus conselheiros, têm negociado nos bastidores e estão se aproximando da realização do combate físico. Ele também mencionou que o evento seria uma partida de exibição, sem a jurisdição oficial do UFC e dos acordos de direitos, mesmo que ele auxilie na produção do evento. O local preferido para a luta seria Las Vegas, necessitando da aprovação da Comissão Atlética de Nevada, mas Musk sugeriu, em um tweet, que o evento também poderia acontecer no Coliseu Romano.





Um componente de caridade foi acordado pelos líderes de tecnologia, com os detalhes ainda em processo de discussão. Enquanto alguns próximos a Zuckerberg apoiam o duelo, outros creem que seria uma distração e não o melhor uso do tempo do CEO da Meta. Uma pessoa próxima a Musk, no entanto, afirmou que, apesar de Musk não ser fã de esportes e não aparentar ter a disciplina para treinos regulares, nada pode ser descartado quando se trata dele.





Se a luta entre Musk e Zuckerberg acontecer, será um espetáculo sem precedentes, mesmo considerando as costumeiras rivalidades esportivas entre bilionários, como Larry Ellison da Oracle e Hasso Plattner da SAP. O CEO do Meta e o CEO da SpaceX têm sido rivais, aliados e adversários ao longo dos anos, com constantes críticas mútuas sobre os foguetes SpaceX de Musk e os escândalos de privacidade de dados na Meta.





White mencionou suas preocupações com as diferenças físicas entre os bilionários. Com uma diferença de idade de 13 anos e diferença de peso de 32 kg, Musk e Zuckerberg estariam em categorias de peso completamente diferentes em uma luta oficial de MMA. Zuckerberg deu início a um treinamento de jiu-jitsu brasileiro em 2021 e recentemente competiu em seu primeiro torneio público de artes marciais. Musk, por outro lado, afirmou que quase nunca se exercita e que é conhecedor de 'judo, Kyokushin (full contact)' e 'luta de rua sem regras'.