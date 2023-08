442

A nudez de Chun-li levantou questionamentos sobre a sexualização de personagens femininos de games Reprodução / redes sociais

Um canal da Twitch chamado Coner2Corner realizava um campeonato do jogo ‘Street fighter VI’ quando teve que interromper a transmissão. Isso porque um dos participantes do torneio entrou na disputa com a personagem Chun-li completamente nua.

O jogador usava um mod que deixava a icônica lutadora pelada. A organização teve que cortar a transmissão temporariamente, já que nudez fere a política da plataforma. O clipe e o stream do momento também foram retirados do ar.

Quando a transmissão foi retomada, os narradores e comentaristas da partida fizeram piadas com o episódio. O momento da luta foi captado por um dos perfis que assistia ao torneio, que postou nas redes sociais.

A organização não explicou o que aconteceu, mas a especulação é que a modificação já estava instalada no computador do anfitrião, que esqueceu o mod ativo na máquina. Então, quando um jogador escolheu Chun-li, a personagem entrou nua na luta.

Vale lembrar que a nova versão do jogo tentou diminuir a sexualização das personagens femininas, modificando as roupas das lutadoras. Chun-li agora veste uma calça, protegendo as pernas que, nas cinco edições anteriores do game, ficavam à mostra. Mesmo assim, os usuários deram um jeito de ter o nude da lutadora.

O momento gerou diversas piadas mas também uma discussão sobre a sexualização feminina. “Não sei quem tem mais problemas, quem faz esses tipos de Mod ou quem usa isso!”, apontou um perfil. “Deviam bani-lo do torneio. Ele é um esquisito”, disse outro.

“Os homens certamente tem algo. Por que você precisaria de lutadores de rua nus?”, questionou uma internauta. “Não há esperança para a sociedade masculina”, declarou outra.

‘Street fighter VI’ está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.