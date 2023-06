Em corrida acirrada, 'gamers' completam novo 'Zelda' em menos de 1 hora

442

O jogador "SlyZorua" detém o recorde a categoria "Any" do novo Zelda, concluindo o jogo em 57min54s (foto: Reprodução/Youtube) Jogadores já conseguiram concluir o game “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” em menos de 1 hora de jogatina. A nova marca é impressionante não apenas pelas técnicas empregadas, mas também por acontecer dentro do prazo de um mês desde o lançamento do jogo. Vários fãs estão em uma corrida para conseguir tempos ainda menores.







Saiba as impressões da redação do Estado de Minas sobre o jogo: Ao valorizar a 'arte da gambiarra', novo Zelda vende 10 milhões de cópias



Na tarde desta quinta (1/6), dois outros jogadores superaram a já incrível marca de “Zdi”. O finlandês “Samura1man” conseguiu o tempo de 58min51s, e o australiano “SlyZorua” obteve a marca de 57min54s. Todos eles usam atalhos e mecânicas não previstas pelos desenvolvedores do jogo. Em sétimo lugar, aparece o brasileiro "Rqzz64", com 1h5m46s, atual marca mais rápida do país.





O gesto de tentar concluir games em menor tempo é chamado de “Speedrun”, e existe toda uma comunidade dedicada a melhorar constantemente seu desempenho. Aos poucos, novas formas de resolver desafios são descobertas, e novas “rotas” – passo a passo – são criadas. O site speedrun.com, criado pelos fãs, registra esses tempos e os vídeos das tentativas.





A maior parte da atual rota recordista se passa nas áreas iniciais do jogo, coletando recursos e transitando pelo mapa de maneira criativa. Mesmo passando pouco tempo nos estágios finais, ela ainda precisa de erros no jogo que possibilitem duplicações de itens, saltos maiores, correr sem cansar, dentre outros.



A atualização mais recente do jogo corrigiu esses erros, por isso, a categoria é dividida entre aqueles que disputam nas diferentes versões. O jogo foi vencido em menos de 1 hora na categoria “Any%”.





Quando um jogador vence tempos redondos como horas e múltiplos de cinco minutos, normalmente é concedida grande rememoração a ele pela comunidade. A tentativa de “Zdi” é repleta de comentários comemorando a conquista coletiva, tanto dele quanto de todos que contribuem com a rota, novas mecânicas ou simplesmente acompanham o cenário.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata