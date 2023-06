Inteligência artificial, deep nudes e stalking viram perigos na era digital

442

No Brasil, o chamado deep nude já tem levado a ações judiciais. (foto: Freepik) A inteligência artificial tem avançado rapidamente e, com isso, surgem novas funções e ferramentas que podem surpreender e, ao mesmo tempo, causar preocupação. Um exemplo disso são os aplicativos disponíveis na internet, vendidos por alguns dólares, que permitem gerar imagens de pessoas sem roupas, sejam elas famosas ou não. O processo é simples: a partir de uma foto de uma mulher vestida, o aplicativo cria uma nova imagem da pessoa sem a peça de roupa.





Em 2019, o primeiro aplicativo desse tipo, chamado DeepNude, ganhou notoriedade e rapidamente se tornou viral. Seu criador, posteriormente, decidiu parar de vendê-lo, alegando que 'o mundo ainda não estava preparado' para tal tecnologia. Ele também alertou que o termo de uso do aplicativo proibia os usuários de compartilhá-lo. No entanto, isso não impediu que outros aplicativos similares se multiplicassem pela internet. Um exemplo citado em uma coluna do jornal espanhol El País em maio menciona 96 aplicativos disponíveis para criar 'nudes convincentes'.





No Brasil, o chamado deep nude já tem levado a ações judiciais. Um caso envolveu uma mulher que iniciou um relacionamento com um homem que vivia terminando e retomando o namoro com sua ex. Quando ele finalmente decidiu ficar com a nova namorada, a ex não aceitou o término e começou a criar perfis falsos nas redes sociais, fazendo montagens com imagens da vítima e de seu filho menor de idade, incluindo um deep nude que foi enviado a todos os contatos da vítima.





Outro caso envolveu uma jovem cujo ex-namorado não aceitava o fim de um relacionamento adolescente. Irritado, ele a ameaçou dizendo que divulgaria fotos falsas dela nua para toda a família. No primeiro caso, a defesa conseguiu uma liminar para excluir os perfis falsos, retirar os conteúdos do ar e identificar o IP da ofensora. No segundo caso, a vítima temeu a exposição processual e o chamado 'Efeito Streisand', então foi decidido resolver tudo extrajudicialmente.





O Efeito Streisand ocorre quando alguém tenta ocultar ou remover alguma informação e, ao invés disso, acaba divulgando-a ainda mais. O nome é uma referência à atriz e cantora americana Barbra Streisand, que, em 2003, processou um fotógrafo e um site por disponibilizar fotos aéreas da costa da Califórnia, incluindo uma de sua casa. O processo acabou tornando-se tão popular que milhares de pessoas acessaram o site apenas para ver a propriedade da atriz.