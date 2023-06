Como proteger sua conta do WhatsApp em caso de perda ou roubo de celular

442

Em casos de perda ou roubo do celular, duas medidas devem ser tomadas imediatamente (foto: Pixabay) Caso seu celular seja perdido ou roubado, é fundamental tomar medidas rápidas para garantir a segurança da sua conta no WhatsApp. A plataforma sugere que a melhor solução é desativar o chip antigo e utilizar um novo com o mesmo número de telefone, impedindo o acesso de terceiros à sua conta.





Além disso, se optar por não utilizar mais a conta antiga do WhatsApp, é possível solicitar a desativação do perfil através do envio de um e-mail para o serviço. Esta ação evitará que outras pessoas enviem mensagens em seu nome enquanto estiverem com seu celular em mãos.





As etapas que você segue são cruciais para garantir a segurança dos seus dados. É importante saber o momento adequado para informar bancos, a operadora de telefonia e a polícia sobre o ocorrido.





Em casos de perda ou roubo do celular, duas medidas devem ser tomadas imediatamente:





1. Tente apagar os dados do dispositivo de forma remota pelos localizadores da Apple e do Google, caso não seja possível recuperar o celular. Se não conseguir excluir as informações, contate seus bancos e altere as senhas dos serviços cadastrados no dispositivo, como redes sociais e e-mail;





2. Comunique à operadora e solicite o bloqueio do chip. Ao fazer isso, os criminosos não conseguirão utilizar seu número para realizar ligações ou acessar o WhatsApp.





Com o chip bloqueado, você pode optar por recuperar o acesso às mensagens ou desativar a conta permanentemente:





- Para reaver a conta, insira um novo chip com seu número antigo em um novo celular e acesse suas mensagens;





- Para desativar o perfil no WhatsApp, envie um e-mail para support@support.whatsapp.com com a frase 'Perdido/roubado: desative a minha conta' e seu número de telefone no formato internacional.





O WhatsApp informa que uma conta desativada é excluída totalmente após 30 dias sem uso. Durante esse período, seus contatos ainda poderão ver seu perfil e as mensagens enviadas ficarão pendentes, podendo ser visualizadas caso reative sua conta em outro aparelho.





Mesmo após recuperar o WhatsApp, é crucial entrar em contato com a delegacia eletrônica do seu estado e registrar um boletim de ocorrência para notificar o roubo ou furto do aparelho antigo. Com o boletim em mãos, retorne ao contato com a operadora e solicite o bloqueio do IMEI, o que impossibilitará a conexão do aparelho a redes móveis e reduzirá as chances de o ladrão revender ou utilizar o dispositivo novamente.