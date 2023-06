Street Fighter VI: reinvenção da franquia de jogos de luta

442

O jogo, exclusivo para PlayStation 4, desagradou ao público de outros consoles (foto: Divulgação)

O podcast de jogos Pevepê, do Correio Braziliense, destacou o lançamento da mais recente entrega da franquia Street Fighter, Street Fighter VI, na sexta-feira (23/6). A sexta versão do popular jogo de luta, que foi lançada em 2 de junho, já conquistou o selo de 'Must Play' do Metacritic, destacando o progresso significativo da série desde sua edição anterior.





LEIA MAIS 17:24 - 23/06/2023 Google investiu R$ 2 milhões em anúncios sobre PL das Fake News

16:14 - 23/06/2023 Inteligência artificial: Google muda postura sobre publicações

15:38 - 23/06/2023 Táxis elétricos voadores: a próxima revolução na indústria da aviação



Além disso, o jogo sofreu muitos problemas técnicos, incluindo bugs, problemas de desempenho e instabilidade do servidor. Apesar das expectativas da Capcom de vender mais de 2 milhões de cópias até o final de 2016, no fechamento do ano fiscal da empresa, foi relatado que Street Fighter V vendeu apenas 1,4 milhões de cópias. A quinta versão, Street Fighter V, enfrentou críticas severas após seu lançamento, sendo rotulada como 'incompleta' por causa de conteúdo insuficiente e uma lista de personagens restrita, com apenas 16 no jogo base e 30 adicionados por meio de conteúdo pago para download.Além disso, o jogo sofreu muitos problemas técnicos, incluindo bugs, problemas de desempenho e instabilidade do servidor. Apesar das expectativas da Capcom de vender mais de 2 milhões de cópias até o final de 2016, no fechamento do ano fiscal da empresa, foi relatado que Street Fighter V vendeu apenas 1,4 milhões de cópias.





O jogo, exclusivo para PlayStation 4, desagradou ao público de outros consoles. Na época, a Capcom afirmou que compartilhava a mesma visão da Sony para o futuro dos jogos de luta, excluindo a Microsoft e o Xbox One da equação de vendas.





O Street Fighter V original não incluía o Modo Arcade, um recurso popular nascido no Street Fighter II. Diante da reação negativa dos fãs e críticos, a Capcom lançou uma atualização significativa para o jogo, transformando-o em Street Fighter V: Arcade Edition.



Essa edição trouxe de volta o Modo Arcade e atualizou a interface e o conteúdo para um jogador. A segunda atualização, Street Fighter V: Champion Edition, incluiu todos os lutadores, estágios, roupas e cores alternativas.





Em 2023, Street Fighter V tornou-se o título mais vendido da Capcom, com 7,2 milhões de cópias vendidas, superando até mesmo Street Fighter II, que vendeu um total de 6,3 milhões de cópias.





Com o lançamento do Street Fighter VI, como mencionado pelo produtor Shuhei Matsumoto em uma entrevista à Red Bull Gaming, a Capcom buscou oferecer aos jogadores 'uma nova maneira de jogar Street Fighter', trazendo inovações significativas para a série.





Lançado em 2 de junho deste ano, o Street Fighter VI introduziu um elenco de 18 personagens, incluindo novos personagens e rostos familiares. Luke Sullivan, um recém-chegado à série, foi o rosto do jogo, ao invés dos tradicionais Ryu ou Ken.





O jogo foi desenvolvido com três pilares principais em mente: Fighting Ground, um modo de jogo com os clássicos da série; Battle Hub, uma arena online onde os jogadores podem lutar com personagens criados; e o modo World Tour, um modo história onde os jogadores podem criar um personagem totalmente personalizado com um conjunto de habilidades únicas.





Yoshiya Terayama, o compositor principal, destacou a mudança de estilo do jogo para o hip-hop, tanto na direção de arte quanto na música. Isso ajudou a incorporar a estética 'rua' em Street Fighter, com grafite e pixo como linguagens visuais principais, e hip-hop e rap na trilha sonora.





A crítica recebeu bem o Street Fighter VI, com uma pontuação de 92/100 no Metacritic e o selo 'Must Play'. A Capcom está otimista com o desempenho de vendas do novo jogo. Em maio, o presidente da empresa, Haruhiro Tsujimoto, expressou o objetivo de vender pelo menos 10 milhões de cópias de Street Fighter VI, superando o recorde de Street Fighter V, que vendeu 7,2 milhões de cópias.





Street Fighter VI está disponível para PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Studios X/S e PC.