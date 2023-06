Comunidades ribeirinhas vão receber alertas do Google em caso de enchentes

442

As plataformas podem ajudar a população ribeirinha a ter informações e se proteger com até sete dias de antecedência (foto: Divulgação) A partir desta terça-feira (27/6), alertas em tempo real serão enviados para todos os usuários do sistema Android que estiverem localizados próximos das regiões impactadas por inundações ribeirinhas. A atualização é do Sistema de Alerta de Previsão de Inundações, que usa inteligência artificial (IA) e dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) para emitir alertas e previsão de enchentes em mais de 80 localidades do Brasil.





O recurso também oferece informações detalhadas sobre o nível das águas dos rios e previsões de cheias, que podem ajudar a população ribeirinha a saber como se proteger com até sete dias de antecedência. De novembro de 2022 a abril deste ano, o sistema emitiu 58 alertas de enchentes em tempo real em todo o país, em seis estados brasileiros, impactando 4,4 milhões de pessoas que moram nas regiões afetadas.





Antes das notificações no celular, já era possível checar regiões afetadas por inundações pelo Alerta SOS e Alertas Públicos na Busca e no Maps, mas além disso, a IA direciona às pessoas uma série de informações relevantes sobre o assunto, incluindo telefones e orientações de emergência.





Durante o evento Google For Brasil, realizado em São Paulo (SP), nesta terça-feira (27/6), o Google anunciou uma parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Impa, e o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro. Fábio Coelho, presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc. também falou sobre o impacto social trazido pela IA.





“Esses são só alguns exemplos do potencial da Inteligência Artificial do Google para trazer impacto social e contribuir com o trabalho das autoridades locais na previsão de enchentes e outras tragédias naturais. E o mais importante: possibilitar às populações afetadas mais acesso a informações confiáveis para mantê-las seguras em momentos críticos”, afirmou.





Utilização de IA para monitoramento de problemas climáticos

Em abril, o Google anunciou uma colaboração inédita com o Instituto Nacional de Pesquisa e Espaciais (INPE), principal autoridade em monitoramento de incêndios e desmatamento. A parceria testou uma tecnologia que combina dados de imagens de satélite com IA para fazer a detecção de incêndios em estágio inicial.





Outros recursos de IA criados pelo Google podem contribuir com os esforços das autoridades locais para monitorar e gerenciar ações em torno de problemas climáticos. Nos próximos meses, a empresa pretende trabalhar no desenvolvimento desta tecnologia para outras regiões do país, por meio da parceria com o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, o ICEA, da Força Aérea Brasileira.

Entre previsões e alerta em tempo real, o Google emite alerta mobile para 16 Estados Brasileiros:

Acre

Alagoas

Amazonas

Espirito Santo

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Pará

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rondônia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Mato Grosso

Roraima





As principais bacias do Brasil estão cobertas e são elas:









1. Bacia do rio Amazonas

2. Bacia do rio Paraguai (Pantanal)

3. Bacia do rio Doce

4. Bacia do rio Caí

5. Bacia do rio Muriaé

6. Bacia do rio Acre

7. Bacia do rio Madeira

8. Bacia do rio Parnaíba

9. Bacia do rio Taquari

10. Bacia do rio Branco

11. Bacia do rio Xingu

12. Bacia do rio Mundaú

13. Bacia do rio Uruguai

14. Bacia do rio das Velhas

15. Bacia do rio Itapecuru

16. Bacia do rio Pomba

17. Bacia do rio São Francisco