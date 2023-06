Google anuncia projetos de combate às fake news

442

Centenas de redações e profissionais poderão ser atendidos pelas iniciativas (foto: Freepik)

O Google anunciou uma série de projetos para apoiar e valorizar o trabalho jornalístico no pais nesta terça-feira (27/6), durante o evento Google for Brasil, realizado em São Paulo. As iniciativas abordam combate à desinformação, sustentabilidade de negócios jornalísticos e capacitação profissional.

O primeiro projeto não é novo, mas representa a continuidade de um trabalho de cinco anos feito junto à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Criado em 2018, o Comprova é uma das maiores iniciativas de checagem de fatos do país. Ao todo, são 41 veículos e já foram produzidas mais de mil reportagens. Para 2023, o programa será focado em políticas públicas do governo federal.

Ainda contra as fake news, o Google vai lançar o Fundo de Inovação e Combate à Desinformação. A iniciativa vai selecionar projetos voltados à verificação de conteúdos online, por meio do desenvolvimento de ferramentas digitais. O projeto é voltado para jornalistas, organizações de notícias e pesquisadores e ainda não tem data para abertura de inscrições.

Incentivo aos negócios

Outro programa apresentado é o Startup Labs, que chega à terceira edição em 2023. Esse é um projeto pioneiro no Brasil para aceleração de empresas jornalísticas, estimulando o crescimento e a sustentabilidade de novas empresas de notícias online. "Tenho muito carinho por esse projeto, pois coordenei as duas primeiras edições", disse Fabiana Zanni, head de parceiras de Notícias do Google na América Latina. "O objetivo é simples: implementar uma metodologia de empresas para o jornalismo, mostrando que é possível desenvolver novos produtos e obter sucesso no mundo digital", completou Fabiana, durante o Google For Brasil.





Ao todo, serão selecionadas 12 startups em estágio inicial com projetos inovadores em jornalismo. A empresa não explicou o que são essas iniciativas. Os participantes terão 8 semanas de mentoria e treinamento, abordando pontos centrais para o desenvolvimento do negócio.

Já em parceria com a FT Strategies, braço de consultoria do Financial Times, o Google criou o Diagnóstico de Sustentabilidade Jornalística no Brasil. A ferramenta é gratuita e totalmente online. A ideia é que as empresas jornalísticas de todos os tamanhos forneçam dados e informação para a plataforma, que retornará um diagnóstico detalhado para melhorar sua eficiência e desenvolvimento.

Preparando jornalistas

Na terceira frente de trabalho, o Google anunciou os Laboratórios de Transformação Digital, voltado para atualização e qualificação de jornalistas, A iniciativa vai atender os membros das grandes associações de notícias do Brasil, como Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação de Jornalismo Digital (Ajor) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT).

Ao todo, serão 300 horas de treinamentos e consultorias, divididos entre 9 laboratórios, que abordarão temas, como crescimento de audiência e sustentabilidade financeira. O programa é gratuito e vai atender

até 250 pequenos e médios veículos jornalísticos, totalmente de forma gratuita.

A última iniciativa é a Rede de Treinamento de Jornalistas da Google News Initiative. O projeto vai treinar 10 mil jornalistas com foco em profissionais pretos e comunidades em vulnerabilidade social. A ideia é treinar os jornalistas para atuarem no ambiente digital.

O programa vai atender 300 redações em 2023. Após a capacitação, os profissionais vão orientar organizações de notícias, coletivos, eventos e associações a superar desafios online.

Nos próximos meses, a Google deve informar as datas e processos de inscrição.