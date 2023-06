Google vai investir R$ 10 milhões em games independentes

442

Na primeira edição do Indie Games Fund, o estúdio Aoca Game Lab foi um dos beneficiados com o jogo 'Arida' (foto: Google / Divulgação)

A Google vai destinar até R$ 10 milhões para apoiar desenvolvedores de games independentes da América Latina em 2023, via Indie Games Fund, do Google Play. A segunda edição da iniciativa, que começou em 2022, foi anunciada nesta terça-feira (27/6).

Segundo a empresa, a América Latina é um mercado em com um grande potencial na indústria de desenvolvimento de games e, por isso, foi a escolhida para o projeto. Ao todos, serão escolhidos 10 desenvolvedores ou estúdios de games que já tenham lançado um game de alta qualidade em qualquer plataforma.

No caso das empresas, também é preciso ter menos de 50 funcionários. Cada participante vai receber apoio financeiro de até R$ 1 milhão para investir na criação dos jogos. Os recursos devem ser usados para aprimorar games já existentes ou lançá-los no Google Play, caso já não estejam disponíveis na plataforma.

Além disso, eles vão receber apoio técnico, treinamento e acompanhamento. Também terão ajuda na estratégia de negócios. Os desenvolvedores e estúdios não têm nenhum tipo de exigência, como participação do Google no capital ou em parte das ações. A única contra partida é disponibilizar os games no serviço de assinaturas Google Play Pass.

Segundo a gigante da tecnologia, a Google Play gerou R$ 4 bilhões em receita para os desenvolvedores de aplicativos Android e ajudou a promover quase 240 mil postos de trabalho na área no Brasil em 2022. A empresa ainda ressalta que pretende expandir os números com a iniciativa.

A Google ainda não divulgou as datas e regulamentos para a inscrição.