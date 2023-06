Ecossistema mineiro tem modalidade inovadora de investimentos

442

(foto: empreendedor.com.br)





O braço de investimentos do primeiro HUB de inovação privado de Belo Horizonte (MG), o Raja Ventures leva modalidades de investimentos de fácil acesso ao ecossistema mineiro. A partir de uma rede de relacionamento extensa, com todos os tipos de investidores, essa base de conexões faz com que o Raja seja um experiente gestor de portfólio de startups e investimentos diretos em Venture Capital.





Segundo João Paulo Zica Fialho, CEO e fundador do Raja Ventures e do Raja Valley, as pequenas e médias empresas muitas vezes não têm oportunidade de gerar liquidez para os investidores. "A gente quase sempre vê as grandes empresas listadas na B3 (bolsa de valores), mas é importante fazer uma divulgação da possibilidade de investimento nas pequenas e médias para um mercado amplo, mais aberto", comenta.





No dia 25 de maio, inclusive, o Raja Ventures promoveu um evento em Belo Horizonte, com cerca de 50 investidores mineiros para apresentar a BEE4 - empresa do ramo de mercado de capitais - e o IPO (sigla para oferta pública inicial) da Plamev, operadora de planos de saúde com sede em Minas.





Para os próximos anos, João Paulo acrescenta que o Raja Ventures pretende mapear oportunidades no mercado, ou seja, empresas que estão se desenvolvendo, com bons resultados operacionais e financeiros, uma boa equipe à frente delas, evoluindo tanto na parte comercial, quanto nas áreas técnica e estrutural. "Nossa intenção é levar para o mercado uma oportunidade para os investidores apoiarem o desenvolvimento dessas empresas e terem justo retorno do capital, com rentabilidade", afirma.





Segundo Rodrigo Fiszman, CEO do Grupo Solum e Fundador da BEE4, "Minas Gerais é o terceiro maior PIB do Brasil, com um ecossistema empreendedor relevante, que abriga empresas como a Plamev, que têm impacto nacional. A BEE4 quer estar próxima a esses empresários que estão construindo negócios com alto potencial de crescimento e conectá-los ao mercado de capitais nacional", acrescenta.





Atualmente, a BEE4 está com a terceira empresa listada no mercado de ações a serem distribuídas, compradas e transacionadas abertamente no mercado de acesso. São elas: a Engravida - uma clínica de reprodução humana que democratiza o acesso aos tratamentos, geralmente onerosos, para que casais possam realizar o sonho de serem pais e mães. A segunda é a Mais Mu, marca de snacks saudáveis e gostosos, e a terceira é a Plamev, citada acima, todas integrantes de um projeto do Grupo Solum.





BEE4





Promover o acesso de médias empresas emergentes ao mercado de capitais para financiar seu crescimento. Esta é uma das áreas de atuação da BEE4, empresa integrante do projeto do Grupo Solum, fundada por Rodrigo Fiszman e Patrícia Stille, ex-sócios da XP Investimentos.

Na criação da BEE4, o Grupo Solum utilizou o sandbox regulatório (ambiente de teste isolado usado por programadores e desenvolvedores para testar novos programas, aplicativos e plataformas com segurança), oferecido pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM), e se associou à Núclea, empresa de tecnologia financeira responsável pela infraestrutura do sistema de pagamentos brasileiro. O objetivo era construir um mercado secundário de ações para empresas já validadas, mas que ainda não tinham porte adequado para serem listadas em bolsa de valores.





Assim, a BEE4 se transformou no primeiro mercado regulado pela CVM de negociação de ações tokenizadas no país, com foco em empresas emergentes, entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões de faturamento anual. As ações tokenizadas são matérias-primas na forma de tokens digitais atrelados ao valor de um instrumento financeiro no mercado de ações - no caso ações de uma empresa.





Para investidores, a BEE4 oferece oportunidades de aquisição de ações em empresas com grande potencial de crescimento, em um ambiente regulado e com liquidez. E para empresas, ela abre uma nova fonte de captação de recursos em ambiente seguro e transparente, além de lhes dar visibilidade no mercado de capitais.