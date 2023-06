Google movimentou mais de R$ 150 bilhões no Brasil em 2022

442

Só em 2022, os serviços Google ajudaram as empresas brasileiras a faturas mais de R$ 153 milhões (foto: Freepik)

Os serviços Google movimentaram cerca de R$ 153 bilhões no Brasil só em 2022, segundo a empresa divulgou nesta terça-feira (27/6), no evento Google For Brasil. A cifra é referente às facilidades geradas para milhões de empresas brasileiras por meio dos recursos da instituição. Ainda de acordo com a multinacional, o valor é resultado do somatório das plataformas de busca, Google Ads, Google AdSense, Google Cloud, Google Play e YouTube.

Os dados são do Relatório de Impacto Econômico, que utiliza o retorno de investimento gerado aos anunciantes ao fazer campanhas de publicidade em plataformas do Google , a receita compartilhada pelo Google com criadores de conteúdo e economia e receita das empresas brasileiras a partir do uso da nuvem para fazer o cálculo."Independentemente do que ocorre ao redor do mundo, continuamos tendo uma visão a longo prazo para o Brasil", afirmou Fábio Coelho, presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc.

Somente o Google Cloud, serviço de computação da empresa, foi responsável por R$ 883 milhões. Já pelo chamado Google Workspace, que reúne o Gmail, o Drive, o Docs, as Planilhas e as Apresentações, somado ao Google Fotos, possibilitou que as empresas brasileiras gerassem R$ 31 bilhões no ano passado. O serviço também possibilitou uma economia de mais de 260 horas por ano para os usuários brasileiros. As ferramentas do Workspace facilitam a vida de empresários e funcionários, ao permitir o acesso remoto a arquivos em qualquer lugar do mundo.



"O Google Workspace tem transformado a maneira com que as equipes se comunicam. No ano passado, ele ajudou seus usuários a economizarem o equivalente a 33 dias de trabalho, em tarefas como reuniões de colaboraçcão para a criação de conteúdo", afirmou Marco Bravo, head do Google Cloud no Brasil.



O Relatório de Impacto Econômico do Google ainda mostrou que 11 milhões de empresas foram beneficiadas pelos serviços de busca e o Maps. Essas duas facilidades permitiram quase 400 milhões de conexões entre empresas em clientes, desde detalhes de produtos até a conversão de vendas.





Fábio Coelho: compromisso renovado do Google com o Brasil (foto: João Renato Faria)

Empreendedorismo

A empresa ainda destacou os incentivos para o mercado da tecnologia de informação, em especial os desenvolvedores de aplicativos para o Android. Ao todo, esses profissionais faturaram mais de R$ 4 bilhões pelo Google Play. Os números positivos possibilitaram a geração de 238 mil postos de trabalho na área.

Uma das empresas que mais se destacou em 2022 é a Aoca Game Lab, uma desenvolvedora de games da Bahia. A empresa recebeu, desde 2020, dois investimentos de fundos do Google: o Black Founders Fund, dedicado a investir em startups fundadas ou lideradas por pessoas negras no Brasil, e do Indie Games Fund, que investe em aplicativos de games promissores. Entre 2021 e 2022 , o número de colaboradores dobrou.

Outro caso de sucesso é o do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), que adotou o Google Workspace. As ferramentas permitiram garantir atendimento presenciais e virtuais, com informações centralizadas e acessíveis.