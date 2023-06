Fotos no Google Street View de parentes mortos emocionam internet

442

Saiba como fazer uso desse recurso do Google (foto: Reprodução/Twitter/@londonwebnerd) A ferramenta Street View, do Google — que permite ver ruas por mapa ou via satélite — tem disponíveis fotos antigas de pessoas que já morreram. Essa possibilidade tem viralizado no Twitter e emocionado internautas. "Meu avô nos deixou no último dia 26. Está eternizado no Street View num dos seus lugares preferidos, o Bar do Lu, aqui em Lagarto/SE. Pose de sempre, pernas cruzadas ao sentar", compartilhou um usuário.









Como funciona?





Leia mais: Como pessoas reagem ao saber que celulares escutam conversas Para utilizar o recurso de geolocalização para obter fotos antigas de familiares, é necessário pesquisar pelos locais que as pessoas costumavam frequentar. Buscar pelo endereço em que os parentes moravam ou lugares próximos também pode ajudar.

Segundo o Google, o Street View tem um banco de bilhões de imagens panorâmicas, que são obtidas por meio de carros que percorrem diversos locais do mundo.





"Com um sistema de câmera instalado no teto, o carro do Street View é nosso equipamento mais usado para coletar imagens e já nos ajudou a registrar mais de 16 milhões de quilômetros em todo o mundo, incluindo um cavalo comendo uma banana", informa o Google. A coleta de imagens também pode ser realizada a pé, com uma câmera portátil.