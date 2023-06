YouTube apresenta iniciativas na educação e de combate à desinformação

442

O espaço multifuncional 'Favela Lab' é inaugurado nesta terça-feira (27/6) na favela Jardim Leni, em São Paulo (SP) (foto: Divulgação) O YouTube apresentou, nesta terça-feira (27/6), uma série de iniciativas que a plataforma está tomando no combate à desinformação, impacto social e estímulo à cultura. O objetivo é, em sua mairoia, gerar oportunidades para jovens. O anúncio foi feito durante o evento Google For Brasil, em São Paulo, em que a empresa reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil.





Confira os projetos:





Favela gaming

Lançado em outubro de 2022, o projeto é uma parceria entre YouTube, Final Level e a ONG Gerando Falcões. "Investimos R$ 1,4 milhão nesse projeto, e ele apresenta o mundo dos games para os jovens de favelas como um mercado no qual eles possam se profissionalizar, seja como criador, streamer de games ou qualquer outro profissional nesse universo", disse Manuela Villela, diretora do ecossistema de criadores do YouTube Brasil.









Este projeto se baseia em três pilares, sendo eles o ‘Favela Cup’, que propõe um campeonato virtual em parceria com a Garena e com o Google Play, o ‘Favela Bootcamp’, que possui caráter educativo e vai oferecer gratuitamente aulas de especialistas do mercado gamer no Brasil e seu mecanismo e, ainda, o ‘Favela Lab’, que inaugura nesta terça (27/6) um espaço equipado dentro da favela Jardim Leni, em São Paulo (SP).





Democratização do futebol

O YouTube vai exibir ao vivo, em parceria com a CazéTV, 24 jogos da Copa do Mundo Feminina de forma gratuita. Segundo uma pesquisa da Float, 80% dos brasileiros afirmam que querem ver mais mulheres no futebol profissional, seja jogando, comentando ou apitando jogos.





Jogo Limpo 2.0

Em sua segunda edição, o programa Jogo Limpo promove métodos de produção factual para combater os impactos negativos e impedir a disseminação de conteúdo desinformativo no Brasil. É destinado a jornalistas, checadores de fatos e equipes colaborativas que trabalham contra a desinformação.





Fundo Vozes Negras

Com atuação até 2023, a iniciativa busca ampliar as perspectivas e experiências de pessoas negras dentro do YouTube. Criadores de conteúdo, artistas, compositores e produtores negros de diversas partes do mundo receberam parte de um incentivo, investidos globalmente pelo programa para que sua arte e sua voz pudessem elevar seu alcance.