Professores poderão usar IA para incentivar alunos

O programa Série de Exercícios permitirá que as áreas de perguntas e respostas sejam definidas pelos professores à medida que eles criam o conteúdo (foto: Freepik)

Cada vez mais presente no dia a dia da sociedade, a inteligência artificial avança na área educacional. Uma nova ferramenta anunciada pelo Google, nesta terça-feira (27/6), chegará ao Brasil no segundo semestre deste ano com a promessa de ser um modelo de aprendizagem adaptativa. A ideia é que os professores criem ou tragam uma pergunta, por exemplo, e a ferramenta, com ajuda da IA, recomendará uma habilidade de aprendizagem que deve ser explorada – como resolver equações com decimais ou escrever uma dissertação. Com base nas habilidades selecionadas, os alunos receberão dicas, caso não consigam avançar.

“Temos que recuperar o deficit educacional provocado pela pandemia. A ideia que os professores consigam oferecer, com a ajuda da inteligência artificial, atividades personalizadas para cada estudante. Automatizando o processo de avaliação e refinando os planos de ensino”, disse o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, na abertura do Google For Brasil 2023.

“Acreditamos que a IA vai transformar o ensino e liberar o potencial dos alunos. Ao olharmos para o futuro da educação, imaginamos a IA desempenhando um papel fundamental na construção de uma sala de aula onde o aprendizado é pessoal e os professores possuam o tempo de que precisam para fazer o que fazem de melhor - ensinar”, explicou o head do Google for Education para a América do Sul, Alessandro Leal, sobre a Série de Exercícios para o Google Sala de Aula.

Segundo a gigante de tecnologia, os professores poderão automatizar os processos avaliativos, para que dediquem mais tempo ao ensino e menos tempo à correção de trabalhos, identificar conceitos que precisam ser revisados e fornecer aos estudantes dicas e recursos integrados para apoiá-los durante as tarefas. Os alunos, por outro lado, receberão feedback imediato e incentivo para mantê-los envolvidos nas atividades, além de dicas e recursos incorporados para ajudá-los quando estiverem com dificuldades. A Série de Exercícios permite uma visão detalhada dos trabalhos realizados (por tentativa) e um resumo do desempenho de toda a turma para identificar rapidamente os conceitos que precisam ser revisados.