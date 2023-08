442

No mês passado, Elon Musk anunciou que mudaria o nome do Twitter para X Reprodução / X

Retweet, retweetar, tweet. Essas palavras não existem mais, pelo menos não dentro do X, antigo Twitter. Após mudar o nome e a identidade visual da rede social, o dono do site, o bilionário Elon Musk, alterou também a nomenclatura das funções do site.

O tweet, agora, se chama post. Enquanto retweets viraram reposts e o verbo virou repostar. A mudança já tinha sido anunciada por Musk, quando ele mudou o nome da rede e disse que ia “matar todos os pássaros” . Vale lembrar que “tweet” foi eleita a palavra do ano, em 2010. No mesmo ano, ‘tuitar’ e ‘tuíte’ entraram para os dicionários brasileiros.

Outra reformulação foi no Twitter Blue, que agora passou a se chamar X Premium. O serviço possui um modelo de compartilhamento da receita de anúncio, de forma que os assinantes da categoria vão receber parte desse valor com base no seu engajamento na plataforma.

Para monetizar, os assinantes precisam ter recebido pelo menos 15 milhões de impressões totais em suas postagens nos últimos três meses, ter 500 seguidores e ser maior de 18 anos. Musk também disse que toda a receita de anúncios gerada por não assinantes será mantida pelo X.

Além da nomenclatura, Musk deve apresentar outras novidades. Uma delas permitirá que os usuários categorizem as postagens em seu perfil, em vez de exibir somente as mais recentes. Com o recurso, vai ser possível visualizar tanto as postagens de alguém em ordem cronológica, quanto pela quantidade de curtidas e engajamento.

O objetivo da proposta é fazer com que se tenha uma visão mais completa do usuário, antes de decidir se segue ou não aquele perfil. Ainda não foi divulgada uma data para o recurso ser disponibilizado.