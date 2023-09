442

Ilustração Neuralmed.ai/Reprodução





A inteligência artificial na saúde ganha cada vez mais espaço para trazer praticidade, assertividade, transformar o atendimento médico e a gestão das instituições. É o que mostra o novo relatório "Moving The Future". Essa tecnologia é utilizada por 3.500 estabelecimentos de saúde brasileiros - 3.200 deles são privados. A publicação foi desenvolvida pela MV, multinacional brasileira no desenvolvimento de softwares para a saúde.





O uso da IA cresce bastaente no setor da saúde. O relatório menciona a pesquisa CEO Survey PWC, que indica que 76% dos CEOs de saúde no Brasil pretendem investir em IA nos próximos 12 meses. Como comparação, em 2022, 40% dos hospitais nos Estados Unidos utilizavam essa ferramenta. Para 2027, a previsão é que 70% estejam aplicando a tecnologia para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, aumentar a precisão de diagnósticos, reduzir os custos e melhorar a eficiência do sistema de saúde.





"São inegáveis os ganhos que a inteligência artificial pode trazer para a saúde, tanto no viés de melhoria na qualidade de vida, auxiliando em diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e atendimento personalizado, quanto no suporte ao exausto sistema de saúde que busca maior eficiência de custos para proporcionar uma saúde de qualidade e acessível a todos", afirma Emerson Zarour, diretor de Inovação da MV.





O conteúdo também traz uma pesquisa da MV, feita com especialistas do mercado. O levantamento aponta que 75% dos profissionais ouvidos consideram a inteligência artificial uma ferramenta promissora para auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças. Além disso, 64,3% dos entrevistados têm algum grau de familiaridade com o uso da IA na área da saúde, sendo que 28,6% demonstraram estar bem familiarizados com as ferramentas. Já 82,1% dos especialistas acreditam que as novas ferramentas não tomarão o lugar do ser humano nos próximos anos.





Isso indica que grande parte dos brasileiros enxerga a inteligência artificial como aliada, sendo uma ferramenta promissora para melhoria no setor da saúde. Diretor corporativo de Tecnologia da MV, Andrey Abreu destaca que a IA pode colaborar com os profissionais da área da saúde. "Essa tecnologia é fundamental para a automatização de processos na saúde, liberando os profissionais para focar em atividades mais complexas e interativas do cuidado, enquanto a máquina se encarrega das tarefas repetitivas. Isso proporciona um atendimento mais personalizado e permite que o médico dedique a sua atenção na experiência do paciente", explica.





A previsão é que a IA se aprimore e faça parte de diversas áreas, como medicina de precisão; diagnóstico precoce e prevenção; robótica e automação, com o impulsionamento de assistentes médicos automatizados, e saúde mental, com chatbots ainda mais inteligentes e assistentes virtuais ajudando a fornecer suporte emocional e identificar sinais precoces de problemas mentais. "É um cenário disruptivo, com potencial para transformar a medicina como a conhecemos. Ao buscar um equilíbrio entre inovação e responsabilidade, podemos aproveitar todo o potencial desse instrumento para proporcionar um cuidado mais eficaz, acessível e humano", diz Paulo Magnus, CEO da MV.

O MoVing The Future é um relatório publicado pela MV e está em sua terceira edição. Tem o objetivo de reunir e analisar informações sobre as tendências que impactam e transformam a saúde.