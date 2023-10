677

Stallone é ídolo de Mion, co-estrelas da campanha Reprodução / Itaú

Uma das cenas mais antológicas da história do cinema mundial foi recriada em um comercial do Banco Itaú, que estreou na TV, nessa segunda-feira (2/10), durante o intervalo da novela ‘Terra e paixão’, da TV Globo.



Na publicidade, o apresentador Marcos Mion sobe as escadas do Museu de Artes da Filadélfia, nos Estados Unidos, representando o lendário treino do lutador Rocky, um dos mais famosos personagens do ator Sylvester Stallone, no filme ‘Rocky: um lutador’, de 1977.



Enquanto o comandante do ‘Caldeirão’ sobe os degraus, imagens dele com a família são exibidas. “Quem vê o Mion não vê o Marcos. O Marcos é de carne e osso. Grita, vibra, chora. Pra eu chegar até aqui, eu tive que lutar. Passei por altos e baixos”, narra em um trecho.

Depois, ele destaca como muita gente conhece o Mion e menciona diretamente o banco, que adotou o slogan “Pra você chegar lá”. Quando chega no alto da escadaria, o apresentador recebe um tapa no ombro de Stallone. “Continue em frente”, diz o astro, em inglês.

No segundo vídeo da campanha, os dois aparecem sentados no topo da escadaria, conversando.”Sabe aquela sua frase famosa sobre encaras os obstáculos da vida e continuar em frente? Aquele é o lema da minha vida. Uso no meu trabalho, nos meus programas, até meus filhos decoraram”, diz Mion. O apresentador já disse várias vezes que é fã do astro de cinema e que se inspira em seus filmes em sua vida pessoal.

“Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, garoto. Principalmente se você sonha alto. Eu acredito que o mais importante é contar com alguém que entende você de verdade e consegue ver o seu potencial”, aconselha o americano. Stallone ainda pergunta se Mion acredita que está cercado de pessoas que o amam. O apresentador diz que sim, então, Stallone finaliza: “Então, siga em frente”.

Nas redes sociais, o apresentador compartilhou um texto falando sobre a publicidade. “NÃO É UMA MONTAGEM!! ISSO ACONTECEU DE VERDADE!! Mesmo sendo totalmente incompreensível pra mim, sinto um ORGULHO e um coração acelerado como nunca senti antes… Pensa na minha cabeça! Que é a mesma do Marcos criança lá do Planalto Paulista que cresceu com pôsteres dele na parede e que sabe, até hoje, os discursos do filme de cor. Parando pra analisar friamente e o cérebro de fato explodir: eu sou a única outra pessoa que subiu a escadaria tocando a música de forma oficial, com os direitos pagos! E ainda subi COM ELE! Nem o Michael B. Jordan, que faz o Creed, fez o mesmo. O quão SURREAL é isso???”, destacou.

Mas redes sociais, diversas pessoas disseram ter se emocionado com o anúncio, e os nomes dos dois foram parar nos assuntos mais comentados. “O que foi essa campanha do Itaú com Stallone?? Só o Mion com seu maior ídolo na escadaria da Philadelphia”, afirmou um perfil do X,antigo Twitter.

“Stallone e Mion - porque ninguém chega no topo só!”, ressaltou outro. “Esse comercial do Mion com o Stallone é de arrepiar, sou muito fã desses dois”, elogiou mais um fã. Veja mais comentários:

Marcos Mion e Silvester Stallone no comercial do Itaú.#SegundaDetremuraSDV pic.twitter.com/XyAf5WU53y %u2014 D@nny Carmo (Danielly) %uD83D%uDD34%u26AA%u26AB %uD83C%uDDFE%uD83C%uDDEA (@dannysthilld) October 3, 2023

eu e minha mãe assim assistindo a PROPAGANDA DO ITAÚ que juntou o stallone e o mion pic.twitter.com/AVXgQ5l9Z1 %u2014 ray %u2671 (@_rayssadmsc) October 3, 2023