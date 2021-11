Marcos Mion abre os novos episódios do talk show comandado por Tatá (foto: Juliana Coutinho/Multishow)



Tatá Werneck , que retorna com o “Lady night” nesta segunda-feira (15/11), às 23h15, no Multishow. Para abrir os 15 episódios da sexta temporada, exibidos sempre de segunda a sexta, a apresentadora recebe Marcos Mion.



Meu programa, minhas regras ", "Perdendo seguidores" e "Debatendo-se". Durante o programa, Mion ainda comentou sobre a fase incrível que tem vivido na carreira: "O meu melhor momento na TV ainda está por vir. Tenho certeza que aqui vou construir a parte mais linda da minha história", diz.





Ary Fontoura, Edu Sterblitch, Claudia Abreu, Fiuk e Flávia Alessandra são outros nomes confirmados na nova temporada. O rei do tchaki thacki, Gil do Vigor, também não ficou de fora, assim como Heloísa Périssé, Jojo Todynho, Juliette Freire, Leandro Hassum, Lilia Cabral, Paola Carosella. Rafael Portugal, Rodrigo Lombardi, Thiaguinho, Zé Felipe e Virgínia.



Além dos tradicionais quadro fixos, um dos momentos preferidos do público também continua emplacando no “Lady night”. No “Entrevista com especialista”, Tatá conversou com profissionais como adestrador de animais, autor de novela, especialista em rock, químico, poeta, entre outros.