Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch estreiam Shippados

ESTREIA DE SHIPPADOS

COM TATÁ WERNECK E EDUARDO STERBLITCH

(foto: Estevam Avellar/globo )



Shippados, atração protagonizada por Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch), estreia nesta terça-feira (12/1), às 23h50, na Globo. Última série escrita por Alexandre Machado com Fernanda Young, a comédia romântica (original Globoplay e lançada em 2019 pela plataforma) tem direção artística de Patricia Pedrosa e conta a história de dois jovens que, depois de muitos encontros frustrados mediados por aplicativos, finalmente se conhecem e percebem que têm muito em comum, inclusive o azar no amor. Com análise sarcástica das tentativas de se achar o par perfeito através de algoritmos da internet, a produção mostra, através do humor, como o amor pode surgir de desencontros, em situações inesperadas e na simplicidade do dia a dia. Com diálogos supersinceros, Rita e Enzo encarnam um casal “bugado”, cheio de dúvidas e com dificuldades de se enquadrar no mundo de realidades distorcidas do ambiente virtual. A série vai ao ar de segunda a sexta – exceto na quarta-feira (13/1) – após A cor do poder.





NUMA ESCOLA DE HAVANA

NO CANAL BRASIL

(foto: Estevam Avellar/globo )



Indicado ao prêmio Goya de melhor filme ibero-americano de 2015 e com sete indicações do Prêmio Platino de Cinema Ibero-Americano – melhor filme, diretor, som, trilha sonora original, roteiro, edição e direção de arte –, Numa escola de Havana estreia nesta terça-feira (12/1), às 22h, no Canal Brasil. O filme acompanha a trajetória do menino Chala (Armando Valdes Freire) e da professora Carmela (Alina Rodriguez) em um contexto de violência, drogas e marginalidade, debatendo o papel da educação na sociedade cubana. A relação entre aluno e professora se intensifica enquanto os dois passam a ser perseguidos na escola, levando a um conflito que reflete o complexo sistema educacional contemporâneo de Cuba.





REALITY CULINÁRIO

FOOD TRUCKS





A partir desta terça-feira (12/1), às 22h50, o Food Network dá início à nova temporada de Food truck: A grande corrida, competição culinária que avalia as delícias produzidas sobre rodas e premia a equipe vencedora com US$ 50 mil. O reality traz um festival de lanches, pratos e sobremesas que representam os prazeres da “baixa gastronomia”: receitas populares, com preços atraentes e porções bem servidas. São entradas, pratos principais e doces que fazem a alegria dos famintos.





LA VINGANÇA

DICAS DE KRISHNA MAHON

(foto: CANAL LIKE/DIVULGAÇÃO)



Krishna Mahon está de volta com mais sugestões para quem curte o cinema brasileiro. La vingança (2017), filme de Fernando Fraiha e Jiddu Pinheiro, é o destaque escolhido pela jornalista e cineasta no Dicas de Krishna Mahon, que vai ao ar nesta terça (12/1), às 20h, no Like. O filme conta a história de Caco (Felipe Rocha), que descobre que sua namorada Julia (Leandra Leal) o está traindo com um chef de cozinha argentino e parte para Buenos Aires com o amigo Vadão (Daniel Furlan), com o objetivo de se relacionar com várias argentinas. A apresentadora aponta a relação entre os amigos como um dos destaques da produção.





CÂMERAS DE SEGURANÇA

FLAGRANTES





Episódios inéditos de Flagrantes: Câmeras de segurança estão de volta ao A&E, às 21h15, a partir desta terça-feira (12/1). Nesta semana, Francisco Zea relata como as câmeras de vigilância detectam suspeitos escondidos à noite. Além disso, o equipamento também descobre um motorista habilidoso fugindo em alta velocidade e colabora com os bombeiros para evitar uma catástrofe.





HO'OPONOPONO

ADOTADA #TBT





Homenagem, Bob Esponja, gatos e “ho’oponopono” estão no episódio inédito de Adotada #TBT, que será exibido nesta terça-feira (12/1), às 21h, na MTV. No programa, Mareu conversa com as famílias Nunes e Minassian. Tanto uma como a outra família, que sempre foram presenteadas com uma mensagem carinhosa e verdadeira de Mareu no reality original, agora são responsáveis por tocar o coração da apresentadora pisciana.





ATACANTE CRISTIANE

"QUERIA BOLA, GANHAVA BONECA"





"Desde pequenininha, tive uma dificuldade grande, sempre queria ganhar bola de presente e me davam boneca. Eu não gostava, queria ganhar uma bola de futebol, que era o que me deixava feliz." Essa é uma das lembranças que a atacante Cristiane Rozeira, jogadora da Seleção Brasileira, conta em episódio inédito da série Entrevista – Infâncias, que vai ao ar nesta terça-feira (12/1), às 20h45, no Futura. No programa, Cristiane fala sobre o amor pelo futebol desde a infância, carreira e os desafios que meninas e mulheres ainda enfrentam no futebol.





FREJAT

#PROVOCA





Nesta terça-feira (12/1), às 22h15, a TV Cultura reapresenta o #Provoca com o cantor e compositor Roberto Frejat. Na edição, que faz parte da seleção dos melhores programas de 2020, o guitarrista narra detalhes emocionantes sobre sua relação e parceria com Cazuza, como a primeira e a última vez em que encontrou o amigo. Ex-vocalista do Barão Vermelho e autor de diversos sucessos da música brasileira, entre eles Pro dia nascer feliz, Amor pra recomeçar e Maior abandonado, Frejat relata como foram os últimos dias de Cazuza. "Foi na casa dele. Fui visitá-lo e ele já estava muito doente, muito fraco. Eu falei: 'Meu Deus, isso não é vida. Ninguém merece passar por isso...' E ele se foi uns três, quatro dias depois." O músico ainda revela ao apresentador Marcelo Tas o que aprendeu com o amigo: "Se tem uma coisa que o Cazuza me ensinou é brigar até o fim. Acho que essa foi a grande lição que ele deixou”.





PRETA GIL

LIVE DE BELEZA GG





Para celebrar a segunda temporada de Beleza GG, que estreia na quinta-feira (14/1), às 22h, no E! Entertainment, o canal realiza live para promover reflexão sobre a liberdade, a representatividade e amor-próprio. No bate-papo virtual, a modelo e apresentadora Mayara Russi convida Preta Gil, Nahuane, Fluvia e as influenciadoras plus size Julia Vecchi, Bielo e Bia Gremion para discutir temas atuais como carreira, moda plus size, gordofobia, atitude body positive, tabus e padrões de beleza impostos pela sociedade. A cantora também fará pocket show para animar o papo nesta terça (12/1), às 20h, com transmissão no YouTube e Facebook do @Eonline Brasil.