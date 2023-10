SIGA NO

677

Djavan desembarca em BH dias 27 e 28 de outubro Divulgação Belo Horizonte receberá a lenda da música brasileira, Djavan, para o show da turnê "D". Nos dias 27 e 28 de outubro, a partir das 20h, o alagoano levará à Arena Hall um show que mescla faixas mais recentes com os maiores clássicos de seus mais de 50 anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e nas bilheterias. Belo Horizonte receberá a lenda da música brasileira, Djavan, para o show da turnê "D". Nos dias 27 e 28 de outubro, a partir das 20h, o alagoano levará à Arena Hall um show que mescla faixas mais recentes com os maiores clássicos de seus mais de 50 anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e nas bilheterias.





Homônima ao seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto deste ano, a turnê ‘D’ teve início em seu estado natal, no Alagoas, no final de março e já passou pela Europa e Estados Unidos. No Brasil, Djavan tem viajado pelo país e, ao todo, passa por mais de 50 cidades. “Me envolvo em todo o processo de uma maneira incrivelmente profunda”, afirma o cantor, que assina a direção e os arranjos do novo espetáculo.

Repertório

Embora sempre renove a lista de clássicos de uma turnê para a outra, Djavan ressalta que músicas como "Sina" e "Flor de Lis" têm lugar cativo em todos os shows, "porque são canções que o povo ama”. Para ele, o maior desafio na concepção de um novo espetáculo é “desenhar um roteiro equilibrado e diverso”.

“O mais difícil é construir um show que conecte o público do começo ao fim com a mesma energia e fluidez”, conta. “Nos ensaios vamos buscar um formato que combine o clima solar e festivo de ‘D’ com os velhos sucessos. Isso, por si, já traz uma diversidade sonoro muito grande.”





O artista reúne mais uma vez um time de músicos que o acompanhou em diferentes fases da trajetória, todos eles presentes também nos créditos de ‘D’.

No palco, a voz e violão de Djavan ganham o reforço de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra, violão e vocal), Paulo Calasans (piano, teclado e vocal), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete, flugelhorn e vocal) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal).

Nova estética

Apesar de trazer uma banda semelhante à da turnê "Vidas pra Contar" (2016), Djavan quer sempre “alcançar uma estética musical diferente dos shows anteriores”.





“A sonoridade depende mesmo é do repertório escolhido e da cara que vamos querer dar para cada música. Mesmo sendo uma formação parecida com a da penúltima turnê, sempre trabalhamos para fazer com que o espetáculo soe bem original e distinto dos outros”, explica.

Leia: Djavan une gerações no Rock in Rio

Para o conceito visual, o cantor aposta novamente na cenografia de Gringo Cardia, na iluminação de Césio Lima e Mari Pitta e no desenho de luz de Serginho Almeida, repetindo parcerias bem-sucedidas realizadas em shows anteriores, enquanto Marina Franco se junta ao time na direção de figurino, juntamente com o estilista convidado Lucas Leão.





O projeto concebido por Gringo celebrará a diversidade do povo brasileiro, em dois diferentes formatos: um cenário físico, que acompanhará o cantor na maioria das apresentações, e outro com projeções no telão de led.

O primeiro traz painéis criados pelos artistas Daiara Tukano, Heloisa Hariadne e Yermollay Caripoune, e o segundo exibe obras de um notável time de nove artistas – composto majoritariamente por negros e indígenas, muitos oriundos da periferia: Daiara Tukano, Yermollay Caripoune , Heloisa Hariadne, Mulambo, Pedro Neves, João Farkas , Povo Kuikuro, Aislan Pankararú, Marcela Cantuária.

Djavan turnê "D"

Dia: 27 e 28 de outubro (sexta-feira e sábado)

Local: Arena Hall (Antigo Marista Hall)

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte / MG

Abertura da casa: 20h

Show: 22h





Ingressos:

Ouro: a partir de R$ 450,00

Prata: a partir de R$ 350,00

Bronze: a partir de R$ 250,00

Arquibancada: a partir de R$ 150,00





* Haverá meia-entrada social para o público de todas as idades, mediante doação 1 Kg de alimento não perecível na entrada do show. Essa é uma promoção não cumulativa e válida apenas para ingressos de inteira.





Ingressos: Na bilheteria do Arena Hall e pelo site do Sympla

Mais informações: (31) 97222.2424