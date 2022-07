Djavan lança 'Beleza Destruída' em parceria com Milton Nascimento

Djavan afirmou que a parceria com Milton se deu por uma "paixão em comum: a natureza" (foto: Leo Aversa/Divulgação )

Capa

O cantor Djavan lançou nesta quinta-feira (21/7) a canção “Beleza Destruída”, com a participação de Milton Nascimento, com single e clipe da segunda faixa que compõe o repertório de “D”, o 25º álbum do compositor.Considerada uma das canções mais importantes da obra de Djavan, "Beleza Destruída" promete letra “urgente, política e ecológica", com destaque para a necessidade de preservação do meio ambiente e combate à ameaça aos povos indígenas.Em seu perfil oficial nas redes sociais, Djavan afirmou que a parceria com Milton se deu por uma paixão em comum: "a natureza" - além da “preocupação com o que homem está fazendo com ela”.Antes da gravação, Bituca acreditou que o tom seria alto para ele. Porém, ao chegar no estúdio, percebeu que a canção “lhe cabia perfeitamente no tom''. Por pedido dele, gravou ao lado de Djavan, segurando-lhe a mão.A foto da capa do single “Beleza destruída”, divulgada pelo compositor em 14 de julho, mostra Djavan sentado de frente para Milton Nascimento, expressando emoção e harmonia.O primeiro single do disco "Num Mundo de Paz" foi lançado em 30 de junho junto com outras 11 faixas inéditas do álbum "D", alusivo à primeira letra do nome do cantor.

Assista ao vídeo: