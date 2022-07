Rota da Liberdade: festival acontece neste fim de semana em BH

O Viaduto Santa Tereza vai receber uma nova luz com a obra de Ricardo Cançado, mais conhecido como Eletroiman. O artista já participou de vários festivais internacionais (foto: Luzes da Liberdade/Divulgação) O baixo centro de Belo Horizonte vai abrigar o festival Rota da Liberdade neste sábado (23/7) e domingo (24/7). Em agosto, será realizado em Sabará, na Região Metropolitana de BH.









O evento contará com lasers, projetores e iluminação cênica de artistas renomados internacionalmente no entorno da Serraria Souza Pinto.





Atrações





O Viaduto Santa Tereza vai receber uma nova luz com a obra de Ricardo Cançado, mais conhecido como Eletroiman.

No sábado, os artistas VJ Arq Ian e o VJ Artur Souza estarão expondo suas criações. No domingo, quem põe suas obras nas ruas são os artistas Vj p4nick, Vj Lucas Fix e Vj Gabriel Fix.

Festival Vamo!





Simultaneamente, estará ocorrendo o Festival Vamo!, a partir das 15h, no sábado e no domingo.





O evento gratuito conta com elementos da cultura de rua, com shows de rap, DJs, e breaking dance e vai promover a final estadual do Duelo de MCs Nacional, no domingo.