Baixo Centro de Belo Horizonte é o palco da Festa da Luz

Instalação homenageia Elza Soares, no metrô de BH (foto: Bruna Brandão/divulgação)

O Baixo Centro de BH virou imensa galeria a céu aberto devido à Festa da Luz, que reúne arte urbana, arquitetura e tecnologia. Vinte obras de artistas de vários estados se destacam no evento, que será encerrado no domingo (31/10). Amanhã (29/10) e sábado (30/10), das 19h às 22h, vídeo mappings serão exibidos nas fachadas dos edifícios Itatiaia, Sulacap e outros prédios da região. Ani Haze (BA), Bah (MG), Notívago (RJ), Bianca Turner (SP) e Carol Santana (RJ) são os autores. No Edifício Chagas Dória, estará instalação de laser criada por Denilson Baniwa (AM) e Homem Gaiola (MG).