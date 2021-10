Chico Lobo diz que seu disco tem folk, som caipira e as sonoridades nordestina e latino-americana (foto: Élcio Paraíso/Divulgação)

Após um ano e oito meses longe dos shows presenciais, o cantor, compositor e violeiro Chico Lobo retorna ao palco nesta sexta-feira (29/10), no Sesc Palladium, lançando o CD “Alma e coração” (Kuarup). O repertório traz as 12 canções do álbum e alguns de seus maiores sucessos. Além de sua banda, o músico mineiro contará com os convidados Tatá Sympa, João de Ana e Marcelo Kamargo.









O músico se apresenta acompanhado por Ricardo Gomes (contrabaixo e vocal), Léo Pires (bateria) e Marcelo Silva (violão de aço folk). “Procurei manter essa linguagem do álbum, que é esse meu namoro com novas searas do folk e da balada. Então quis manter essa formação para esse trabalho, abrindo mão das percussões mineiras e dos instrumentos mais relacionados à música regional. E é pura emoção. Para mim, a palavra que sintetiza esse show é celebração.”





O músico esclarece que celebra “esse retorno e a esperança de novos dias”. Ele conta que a volta ao palco traz “a mesma emoção de quando estava começando”. “Com meus 57 anos, sinto-me remoçado, com a mesma emoção do início de carreira. E é essa atmosfera de esperança e de positividade que quero levar para o show, escancarando mesmo a minha alma e coração, que foram sentimentos colocados nesse disco, todo gravado durante a pandemia.”





Ele diz ter composto compulsivamente durante a crise sanitária. “Estou em processo de gravação do meu próximo disco, que sairá em 2022, com participações dos irmãos Kleiton e Kledir e de Luiz Caldas.”





CHICO LOBO

Show de lançamento do CD “Alma e coração”, nesta sexta-feira (29/10), às 20h, no Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, 3214-5350. Ingressos a partir de R$ 10 (https://bileto.sympla.com.br/event/67137/d/109625)