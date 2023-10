Estudantes fazem sobremesa em sala de aula e repercutem na internet

Estudantes do ensino médio preparam sobremesa dentro da sala de aula (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que mostra estudantes do ensino médio de uma escola em Brasília preparando uma mousse de limão está repercutindo nas redes sociais. O registro foi feito pelos próprios alunos e publicado no Instagram em uma conta coletiva da turma.





Nas imagens, divulgadas nessa segunda-feira (2/10), os adolescentes mostram todos os procedimentos, começando por colocar o leite condensado e o creme de leite em uma vasilha e espremer limões em seguida. Durante todo o processo, as alunas se divertem e brincam umas com as outras. A marca de um dos utensílios utilizados também é citada, como se fosse um review do produto.





Ao terminarem a mousse, as meninas pedem à professora que estava dando aula para irem até a cozinha colocar a sobremesa na geladeira e mostram o resultado do doce.









Nos comentários da publicação, outros alunos interagiram. “Só eu sair que cês fazem coisas gostosas”, reclama um menino. “ficou MUITO bom esse mousse”, afirmou uma garota. “nós alunos que desistimos de estudar”, brincou outra.