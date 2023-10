Aluno acusa professor de ameaçá-lo com faca em universidade de São Paulo

438

Um vídeo em que um aluno da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) acusa um professor de agressão viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (3/10). O estudante diz também que o docente o ameaçou com uma faca durante a briga.

As imagens foram compartilhadas pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da instituição. O vídeo começa com uma correria e uma voz feminina pedindo para que todos fossem para fora. Em seguida, o estudante Gustavo Bispo, que é diretor do DCE, dá sua versão do acontecido. “Acabou de me jogar no chão e tentar me esfaquear. Ele não me esfaqueou porque eu joguei a mesa em cima dele, mas um professor pegou meu braço, me jogou no chão e levantou uma faca para mim. Isso é um absurdo que aconteça”, relata.

Em seguida, é possível ver dois homens brigando no chão, enquanto outras pessoas gritam, pedindo ajuda. Os seguranças da Unicamp precisaram apartá-los. A briga aconteceu durante um ato de estudantes e trabalhadores da universidade, em em apoio às greves de metrô e trens realizadas em São Paulo. A comunidade acadêmica protesta contra a privatização e a precarização das instituições públicas de ensino.

"Quando a gente tava tentando conversar e fazer um diálogo sobre a paralisação que está acontecendo, esse professor veio pra cima de mim, segurou no meu braço e me jogou no chão”, disse Gabriel. Além dele, outro aluno da universidade, João Gabriel, do Centro Acadêmico de Filosofia, disse que foi atingido com spray de pimenta no rosto, pelo professor.

O docente foi levado por policiais militares e saiu do local dentro da viatura, com o rosto coberto com uma camiseta. Os estudantes dizem que o homem foi levado para uma delegacia. Não há informações sobre feridos.

‘Contra a perseguição’





Professor teria se negado a dialogar com os estudantes. Os alunos relatam que tiveram dificuldades em segurar o homem até a chegada da PM (foto: Reprodução/ redes sociais)

Nas redes sociais, o DCE informou que o professor dava aula de Cálculo e não quis liberar os alunos para a manifestação. “Enquanto se mobilizavam em defesa da paralisação pelos serviços e universidades públicas e pela implementação das cotas trans, democraticamente aprovada pelos alunos em assembleia ontem, dois alunos foram agredidos por um professor fascista. Enquanto um aluno avisava em sala sobre a paralisação no dia de hoje, o professor partiu para cima dele com uma faca e ele teve que se defender sozinho contra o ataque. Depois, o professor ainda partiu para cima de outro aluno com spray de pimenta”, diz o post.

A organização dos estudantes culpabiliza a “cultura fascista e racista organizada pelo bolsonarismo”. “ Contra a perseguição política a es estudantes que lutam e pela vivência universitária des alunes negres na universidade”, pedem no post.

A publicação termina com a exigência da exoneração imediata do professor e sua prisão, “visto que cometeu um crime que conta com testemunhas, fotos e vídeos”. Nos comentários, alguns alunos apontam quem possivelmente é o docente envolvido. Em seu perfil, há diversas postagens com facas e armas de fogo

Em nota, a reitoria da Unicamp repudiou os atos de violência ocorridos e disse que tomará providências administrativas. “A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis”, aponta a assessoria de imprensa da instituição.

A universidade também pediu calma para resolver conflitos. “Ressalte-se, ainda, que a Reitoria vem alertando que a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para a convivência entre diferentes. É preciso, nesse momento, calma e serenidade para que os conflitos sejam tratados de forma adequada e os problemas, dirimidos”, finaliza a nota.