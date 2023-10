Trocador de ônibus assassinado cochilava no momento do assalto; veja vídeo

438

Dois dos três homens envolvidos no crime foram até Ariel para pedir o dinheiro obtido na viagem (foto: (Material cedido ao Correio))

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o trocador de ônibus Ariel Santos Marques, 25 anos, é assassinado com um tiro na cabeça durante um assalto dentro do ônibus em que ele trabalhava, no Distrito Federal. O latrocínio ocorreu na noite dessa segunda-feira (2/10), na via DF-001.



As imagens mostram um dos autores do crime com uma arma na mão na direção do cobrador. Ao lado dele estava outro homem, que também falava e gesticulava com o funcionário. Segundo uma testemunha, em depoimento à polícia, além dos dois, havia outro homem na ação.





Um passageiro contou que o cobrador estaria com um fone de ouvido e cochilando e, por isso, teria demorado a entregar o dinheiro aos assaltantes, momento em que um dos criminosos deu a ordem e disse: “dá um tiro nele”.

Ao menos 10 passageiros estavam no ônibus no momento do crime. Uma mulher teve o celular levado pelos assaltantes. Depois do latrocínio, os envolvidos ordenaram ao motorista que parasse o ônibus e abrisse a porta. Até a última atualização dessa matéria, ninguém havia sido preso.



Ariel trabalhava em dois empregos e havia completado 25 anos na sexta-feira. Ele deixa um filho.