Novo passaporte começa a ser emitido a partir desta terça

Novo passaporte começa a ser emitido nesta terça (foto: PF/Divulgação)

O novo modelo do passaporte brasileiro começa a ser emitido a partir desta terça-feira (3/10) pela Polícia Federal (PF). As mudanças mais visíveis estão presentes no design do documento, que tem agora, imagens que representam a flora e a fauna brasileiras em várias páginas, como mostra o vídeo publicado pela PF.

Para aumentar a segurança contra fraudes, o novo documento tem mais marcas d’água do que o anterior. A capa recebe novamente em destaque o brasão da República, substituindo as estrelas do Cruzeiro do Sul e a inserção de baixo relevo.

Além da foto colorida tirada na hora de fazer o passaporte, o documento terá uma foto em preto e branco formada com dados biométricos da pessoa na página de dados pessoais.

Haverá também imagens adicionais que só podem ser observadas com luz ultravioleta. No exterior, o novo documento começará a ser expedido, em embaixadas e consulados do Brasil, somente em 2024.

Lançamento do novo passaporte brasileiro



Neste dia 27/6, na Presidência da República, foi lançada uma nova versão do documento internacional de viagem dos brasileiros. O novo passaporte chega com a proposta de se tornar um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. pic.twitter.com/JJY35BDzuD %u2014 Polícia Federal (@policiafederal) June 27, 2022

É obrigado trocar?





Não será obrigado trocar pelo novo passaporte. Há dois requisitos para troca: quando o documento estiver totalmente preenchido e quando este vencer. A validade é de 10 anos.

Valor da emissão





Caso seja necessário emitir o novo documento ou queira fazer a troca para o novo, a taxa de emissão é de R$ 257. Em casos de emergência, o valor é de R$ 334.

Como emitir?





Basta acessar o site do Governo Federal, preencher um formulário, pagar a taxa e agendar o atendimento. Depois, é só ir para a unidade selecionada.