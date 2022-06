Novo Passaporte: saiba como ficou e o que muda

O novo passaporte irá contar com 13 marcas d'água para reforçar a segurança. (foto: Governo Federal/Reprodução)

Nessa segunda-feira (27/6) foi apresentado pelo Governo Federal o novo modelo de passaporte. Além disso, houve também apresentação das identidades nacionais emitidas na versão que unifica o número do documento em todos os estados brasileiros por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Saiba o que mudou e como ficaram os novos modelos dos documentos.





O principal objetivo das mudanças nos documentos é evitar fraudes e falsificações.





Novo Passaporte





Para o passaporte, os dispositivos de segurança já existentes foram atualizados, e novos foram inseridos, tais como: imagem fantasma em preto e branco, fundo de segurança, tintas reativas à luz ultravioleta, dentre outros. A quantidade de marcas d’água aumentou significativamente, passando de uma para 13.





Agora, a novidade que mais chamou atenção dos brasileiros: o passaporte é temático, possui cores e figuras que representam elementos tipicamente brasileiros, como a fauna e flora, biomas nacionais e da cultura de cada região do país. Em uma rede social, um usuário escreveu "que pena que o meu expira somente em 2027, achei lindo demais".

O novo passaporte é lindo. Já quero trocar o meu %uD83E%uDD27 %u2014 DÉLICICUX %uD83E%uDD8A (@MasuyoJunior) June 28, 2022





amei o passaporte novo %u2014 Lil Nas Vet (@lukinhascais) June 28, 2022





GENTE, MAS E O NOVO PASSAPORTE? QUE COISA LINDAAAAAA AAAAAA VOU TROCAR O MEU E NEM PRECISO SCRR %u2014 Erica Alanes (@Alanesmusic) June 28, 2022





O novo modelo de passaporte começa a ser produzido no mês de setembro de 2022, data do bicentenário da Independência do Brasil. O serviço de emissão do documento, no modelo anterior, continua normalmente. O prazo de validade do passaporte permanece sendo de 10 anos. O valor cobrado para a confecção do documento continua sendo de R$ 257,25.





Nova Identidade





A nova identidade terá abrangência nacional, um modelo único para todos os estados brasileiros. (foto: Governo Federal/Reprodução)





A nova identidade irá contar com a versão digital além da física. No modelo digital, haverá um QR Code que permitirá a checagem do documento mesmo se o usuário estiver offline, ou seja, sem conexão com internet, tornando também o documento mais seguro.





A padronização da nova identidade irá contemplar países que integram o Mercosul, já que terá emissão em código MRZ (Machine Readable Zone). Caso a pessoa que solicite a identidade ainda não tenha o CPF, o órgão de identificação local fará a sua inscrição de imediato, seguindo as regras estabelecidas pela Receita Federal.



A nova carteira de identidade começou a valer em 1º de março deste ano, mas os institutos de identificação em todo o país têm prazo de um ano para implementar a mudança.

A troca para o novo documento será gradativa em todo o país, e a emissão continuará gratuita na primeira via. O RG atual continua válido por até dez anos para quem tem até 60 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o prazo é indeterminado.



*estagiária sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.