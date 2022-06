Remédios à base de cannabis chegam às farmácias do Brasil em agosto

Empresa brasileira tem autorização para a venda de três medicamentos à base de cannabis (foto: Getty Images/Reprodução (imagem ilustrativa) ) Medicamentos à base de cannabis começarão a ser vendidos nas farmácias brasileiras a partir de agosto deste ano. A pronta-entrega pode facilitar a vida de milhares de pacientes que, hoje, precisam importar o remédio individualmente. Os produtos contêm canabidiol e concentrações diferentes de THC, o princípio que tem efeito psicoativo.





A responsabilidade pela venda é da brasileira GreenCare, controlada por um dos maiores fundos globais especializados em negócios de cannabis - o Greenfield Global Opportunities. A empresa tem autorização da Anvisa para vender três medicamentos e pleiteia a aprovação para mais três até dezembro e outros quatro para 2023. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.









Pesquisas comprovam que derivados de cannabis têm aplicações em casos de doenças neurológicas, autoimunes, psiquiátricas e dores crônicas. Contudo, a prescrição depende sempre da avaliação de um médico.





Importação





Atualmente, a GreenCare importa este tipo de medicamento diretamente para pessoas físicas no Brasil e atende um público de 20 mil pessoas - dos 75 mil pacientes brasileiros que utilizam o remédio. Ao todo, a companhia tem 17 produtos farmacêuticos à base de cannabis produzidos por fornecedores na Colômbia, Estados Unidos e Israel.









Leia mais: Minas Gerais está entre os estados que mais receitam cannabis medicinal Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Canabinóides (BRCANN), apurados pela reportagem, a importação movimenta hoje R$ 250 milhões por ano. Em cinco anos, a expectativa da companhia é que o setor gire R$ 700 milhões.





De acordo com o presidente da farmacêutica, a comercialização do medicamento no varejo já tem um contrato fechado e outros cinco em negociação.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais