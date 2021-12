Anvisa libera extrato em gotas à base de Cannabis mediante receita especial

Anvisa libera mais um remédio à base de Cannabis, feito do extrato da Cannabis Sativa (foto: FABRICE COFFRINI)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta sexta-feira (17/12), a circulação do Extrato de Cannabis Sativa Alafiamed até 200 mg. Feito do extrato Cannabis Sativa — cannabis é o termo técnico da planta conhecida como maconha —, terá uma composição com um conjunto de substâncias, como canabinoides e taninos. Será vendido em farmácias e drogarias, somente na forma de gotas, mas só poderá ser obtido com receita de cor azul, do tipo B.O produto virá importado da Suíça e no Brasil chegará como produto pronto para uso. O frasco terá 50 mg/mL de canabidiol (CBD) e aproximadamente 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC). Os extratos vegetais são mais potentes pela sua complexidade de substâncias ativas, podem causar diferentes reações no organismo — por isso o controle com receita especial. O pedido aguardava aprovação desde 2018.Além disso, um dos principais cuidados da Anvisa em relação ao produto será a ausência de contaminantes presentes no próprio extrato vegetal. Com o novo extrato, até o momento, a agência sanitária permitiu a comercialização de nove produtos à base de Cannabis no Brasil. São três tipos de extratos e sete são à base de canabidiol, que causa o efeito relaxante no corpo humano.Em geral, esse tipo de produto é usado para tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia e até ansiedade. A Anvisa criou uma categoria especial e controla a medicação. Os remédios são receitados normalmente em casos cuja tratamento terapêutico se mostra ineficaz.