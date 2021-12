Inmet e Inpe preveem chuvas acima da média durante o verão

Inmet e Inpe preveem verão com chuvas acima da média na maior parte do Brasil (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

As chuvas no verão serão acima da média na maior parte do País, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. O prognóstico climático é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), informa o Ministério da Agricultura.