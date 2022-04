Anvisa autoriza mais um produto medicinal à base de cannabis no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nessa segunda-feira (25/4) o uso do 15º produto medicinal à base de cannabis no Brasil. O Canabidiol Active Pharmaceutical será fabricado no Canadá e comercializado no Brasil, contendo 20 mg/ml de canabidiol (CBD) e não mais do que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC). A nova autorização é celebrada pelo setor. Na avaliação do segmento, a maior oferta de produtos à base de cannabis ajuda a baixar o preço para o consumidor.