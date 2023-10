677

O tema escolhido é a celebração das escolas de samba cariocas Ensaios da Anitta / Divulgação

Anitta surpreendeu os fãs mineiros ao anunciar a temporada de seu projeto pré-carnaval "Ensaios da Anitta" pela primeira vez em Belo Horizonte, no dia 27 de janeiro de 2024, na Esplanada do Mineirão. A expectativa é alta: 80% dos ingressos foram vendidos em apenas 24 horas.













Os últimos ingressos para o show em BH estão disponíveis para compra no site ou aplicativo Ingresse; os espaços open bar já estão no sexto lote.





Neste ano, o tema escolhido é a celebração das escolas de samba cariocas, o que servirá de inspiração para figurinos icônicos e um conceito de show baseado na temática. Anitta, conhecida por sua paixão pelo carnaval brasileiro, destacou a importância de celebrar essa festa.



"O carnaval brasileiro é uma das festas populares mais ricas e bonitas do mundo. E é o meu momento preferido do ano, que eu adoro passar no palco, no trio, no meu país... A escolha deste tema para a temporada de 2024 é só mais um caminho que encontrei para exaltar a potência dessa festa, sabe?", disse a artista.