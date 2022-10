Toma que o filho é teu: Bolsonaro tenta se afastar de bandido de estimação

Capitão e Soldado unidos há muito tempo (foto: Reprodução/Redes Sociais) Roberto Jefferson, foi aliado do PT e do ex-presidente Lula, o meliante de São Bernardo, isso ninguém pode negar, já que ele foi condenado no mensalão. É impossível negar, também, que, há muito tempo, é Que o mensaleiro, psicopata e assassino em potencial,, foi aliado do PT e do ex-presidente Lula, o meliante de São Bernardo, isso ninguém pode negar, já que ele foi condenado no mensalão. É impossível negar, também, que, há muito tempo, é guru e espécie de porta-voz informal do bolsonarismo mais extremo.





Aliás, tão parceiro do lulopetismo quanto do bolsonarismo, ou melhor, do próprio Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, são: Ciro Nogueira (ministro da Casa Civil), Arthur Lira (presidente da Câmara), Valdemar da Costa Neto (presidente do PL, partido do “mito”, preso no mensalão), Fernando Collor e Ricardo Barros (o das vacinas).









Após tomar conhecimento da gigantesca repercussão negativa do caso, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo, recuou na posição de (no mínimo) conivência com o criminoso e o crime, e passou, sete horas depois, a chamar o bandido de estimação de… bandido!





O padre fake foi responsável por negociar o desarmamento do bolsonarista e entregar o arsenal aos policiais. Já o ministro, após voar para Juiz de Fora, a 50 quilômetros do local do crime, permaneceu em “stand-by”, aguardando ordens de como proceder. Muitos já disseram, mas vou repetir: se fosse um criminoso comum, teria o mesmo tratamento?





Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina, agora tenta se distanciar de Jefferson, negando o compadrio, a proximidade e o mesmo comportamento violento e potencialmente homicida, atirando o criminoso aliado no colo de Lula, o chefão do mensalão e do petrolão, mas nem mesmo o gado mais puro da raça bolsonarista acreditará em tamanha patranha. Toma, que o filho é teu, Bozo!