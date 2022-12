Site interativo permite construir um satélite on-line; saiba como

Uma captura de tela do website mostrando o satélite construído após o lançamento. (foto: EOS Data Analytics)

Antes do lançamento de seu primeiro satélite, EOS Data Analytics, um fornecedor global de serviços de análise de imagens de satélite baseados em inteligência artificial, criou um website que permite aos visitantes criar um satélite virtual e enviá-lo para uma órbita terrestre baixa.





Para experimentá-lo, use o seguinte link.





O site permite ao visitante construir um satélite, lançá-lo e aprender como ele pode ser útil para o planeta.

O processo de construção de satélites no site. (foto: EOS Data Analytics)







Ao construir um satélite, o visitante também aprende sobre os cinco elementos-chave em que ele consiste, as sete etapas do processo de lançamento e as cinco áreas nas quais ele poderia ser mais útil ao planeta Terra. Por exemplo, o site mostra como um satélite suporta painéis solares, como está protegido contra os efeitos da pressão dinâmica e como pode ser usado para combater o desmatamento.

O site foi lançado pela EOS Data Analytics em antecipação ao lançamento do EOS SAT-1, o primeiro satélite EOS SAT , a primeira constelação de satélites agrofocados construída pela empresa de sensoriamento remoto. A nave espacial será entregue à órbita terrestre baixa no início de 2023. A capacidade operacional total da constelação EOS SAT deve ser alcançada em 2025.





No site, os visitantes podem construir um satélite semelhante ao EOS SAT-1 e obter suas especificações técnicas no final de uma viagem interativa.





No início de 2022, quase 5.000 satélites haviam operado em uma órbita terrestre baixa. Entretanto, muitas pessoas ainda sabem pouco sobre eles devido à falta de informações disponíveis.





Em particular, a constelação EOS SAT ajudará a monitorar o crescimento das culturas e a detectar calor, frio, estresse hídrico, propagação de ervas daninhas, ataques de pragas e outros problemas que ameaçam as culturas. As imagens de satélite ajudarão os agricultores e organizações em todo o mundo a produzir mais com menos, a alcançar a sustentabilidade na produção de alimentos e, por fim, a preservar o planeta para as gerações futuras.





Um novo site interativo permite às pessoas aprender mais sobre os processos por trás do projeto, lançamento e atribuição de satélites comerciais de forma lúdica.



Sobre a EOS Data Analytics





EOS Data Analytics (EOSDA) é um fornecedor global de serviços de análise de imagem de satélite baseado em inteligência artificial fundada pelo Dr. Max Polyakov, filantropo e um empreendedor na área de TI e tecnologia espacial. A empresa opera em todo o mundo, em colaboração com organizações governamentais, comerciais e científicas.





A empresa fornece soluções de observação da Terra para tomada de decisões inteligentes em 22 indústrias, com foco principal na agricultura e silvicultura. EOSDA combina dados recuperados de imagens de satélite com tecnologias de IA e algoritmos proprietários para analisar o estado das culturas dentro de fazendas e árvores que crescem em estandes florestais para impulsionar empresas e implementar práticas sustentáveis globalmente.