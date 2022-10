Servidor do TSE compartilhava posts a favor de Jair Bolsonaro

Servidor do TSE, que é apoiador de Jair Bolsonaro, foi exonerado (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Depois da informação, o servidor, que era assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, foi exonerado.

De acordo com o Estadão, uma das postagens chegou a ser excluída do Facebook porque alega falsamente que a mulher do premiê do Canadá teria ironizado uma indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a embaixada brasileira nos Estados Unidos.





Em outra publicação, o servidor compartilhou provocação de um humorista que dizia ter vontade de ser vizinho de Lula para aplicar um susto no petista tocando a campanha dele pela manhã. O post é de 2016, ano em que o ex-presidente passou a ser investigado no âmbito da Operação Lava Jato e chegou a ser alvo de mandado de condução coercitiva para prestar depoimento.









Nesta quarta-feira (26/10) O servidor exonerado também publicou um post falso do deputado federal Paulo Martins (PL-PR). Segundo o parlamentar bolsonarista, tratava-se de uma pessoa usando drone para disparar bombas contra um vizinho. Na verdade, o conteúdo foi produzido por um humorista que fez a gravação com um grupo de amigos. As postagens são anteriores ao período da campanha presidencial.Nesta quarta-feira (26/10) , o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma nota dizendo que não é responsável pela distribuição de propaganda dos candidatos. De acordo com o TSE, compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha.





O servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre Gomes Machado, compartilhou diversas postagens a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.