Uberlândia: Bolsonaro participa de motociata em caminhonete

Bolsonaro participa de motociata no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participa, nesta quarta-feira (26/10), de uma motociata com apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O presidente não está de moto, mas participa do evento em uma caminhonete.