Itamaraty tem apagão e organização das eleições no exterior é prejudicada

Lisboa - Os postos do Itamaraty no exterior sofreram um apagão e ficaram sem qualquer comunicação com o Brasil, depois de uma falha no sistema de telecomunicação do órgão. Muitos consulados que estão organizando as eleições presidenciais no exterior tiveram dificuldades para honrar contratos, pois não receberam os recursos necessários que deveriam ter sido remetidos na segunda-feira (24/10). As verbas seriam usadas para o pagamento de serviços de segurança e de materiais essenciais para o pleito.





"Bateu um desespero", disse um representante do Itamaraty no exterior. "Tínhamos pedido recursos na sexta-feira (21/10) para pagar contas que estavam vencendo, mas ficamos sem sistema. Não tínhamos como receber os recursos", acrescentou. A expectativa é de que tudo se normalize a partir desta quarta-feira (26/10). Segundo a assessoria de imprensa do Ministério de Relações Exteriores, tudo voltou à normalidade na manhã de hoje. A pasta ficou de dar mais esclarecimentos.





Diplomatas e oficiais de chancelaria disseram que os últimos dois dias foram os mais complicados. "Nada funcionava. Temos um chat interno que permite a troca de informações. E o desespero era grande, pois havia muitas pendências para ser resolvidas. Ninguém acessava nada. Nem a intranet do ministério", afirmou um servidor. O clima pesou mais porque a conta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem com o Itamaraty, para a organização do segundo turno das eleições, zerou. "Ficamos com medo de ter problema para a votação", emendou outro funcionário de um posto no exterior.





Não se sabe se o apagão foi resultado de um ataque hacker. “Ninguém ainda explicou nada oficialmente dentro do Itamaraty “, frisou um oficial de chancelaria. “O certo é que nem as emergências puderam ser resolvidas nos últimos dois dias”, acrescentou. “Nunca tinha visto nada parecido. Mas parece que o pior já passou e os contatos internos voltaram”, complementou.

Vicente Nunes - Correspondente - Correio Braziliense