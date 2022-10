Bolsonaro recorrerá de decisão de Moraes sobre inserções no rádio

Jair Bolsonaro (PL) diz que jurídico da campanha vai entrar com recurso após Alexandre de Moraes rejeitar denúncia sobre inserções (foto: Reprodução)

Indignação a Moraes

Bolsonaro se mostrou indignado com a rejeição da denúncia, pelas provas não serem robustas e com a decisão de pedir que o Procurador-Geral Eleitoral, Augusto Aras, apure "possível cometimento de crime eleitoral com objetivo de tumultuar o segundo turno".





"Nos surpreende o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverter o processo (...). Temos duas auditorias contratadas e uma terceira em vias de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria porque é mais uma prova – se bem que acho que nem precisava de mais - de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado", avisou o presidente.





Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (26/10) que vai entrar com recurso após decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.O ministro rejeitou as denúncias sobre um suposto boicote às inserções da campanha do presidente em rádios de todo o Brasil. Segundo a campanha do candidato, 154 mil inserções deixaram de ser veiculadas em emissoras, principalmente nas regiões Norte e Nordeste."Com toda a certeza, nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos às últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição para fazer valer aquilo que nossas auditorias constataram, um enorme desequilibro no tocante as inserções", afirmou o presidente, ao lado do ministro-chefe do GSI, General Augusto Heleno.Na petição inicial, o relatório não informou quais rádios, dias e horários em que as inserções deveriam ter sido veiculadas e não foram. A metodologia ou fundamentação de como se chegou à determinada conclusão também não foi apresentada. Na terça-feira (25/10), o ministro Fábio Faria (PP-RN) disse que as provas foram anexadas a denúncia.