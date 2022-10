Lula, se eleito: 'Eu não quero fracassar'

Lula em sabatina do Correio Braziliense, na manhã desta quinta-feira (27/10) (foto: Reprodução/Youtube) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , candidato pelo PT à Presidência da República, disse que se for eleito no próximo domingo (30/10), não quer fracassar durante seu mandato. Lula tem reforçado constantemente que, em caso de vitória, pretende fazer o governo de apenas um mandato , não concorrendo às eleições novamente em 2026.









"Com política não tem mágica, você tem que dizer o que vai acontecer. As pessoas têm que ver o que está acontecendo e quando as pessoas veem o que está acontecendo, as pessoas começam a acreditar e aí as pessoas começam a contribuir para permitir que as coisas aconteçam com mais facilidade. Eu tenho quatro anos, quatro anos da minha vida para dedicar a esse país e eu não quero fracassar, eu quero, se ganhar as eleições, fazer um mandato e melhorar a vida do povo brasileiro, sobretudo a educação", disse Lula.





Na entrevista, Lula destacou ações na educação durante o seu governo e afirmou que pretende investir na área educacional do país, desde a infraestrutura das escolas ao salário dos profissionais, com o intuito de melhorar as condições de ensino.

"Sempre que eu falo, eu gosto de falar do legado que nós deixamos na educação, porque as pessoas sabendo do que já foi feito elas acreditam que vai ser feito outra vez. Veja, nós, no nosso governo, foi o momento que mais se fez universidade federal nesse país, que mais se fez extensões universitárias, 19 universidades novas" declarou.





O petista disse que pretende investir em escolas de ensino fundamental com modelo integral e ensino médio profissionalizante, com o objetivo de profissionalizar os alunos para o ingresso no mercado de trabalho.





"Precisamos colocar ensino de muita qualidade, para isso nós precisamos melhorar o salário dos professores, o salário dos funcionários. Não adianta a gente querer comparar a escola privada com a escola pública, porque o professor ganha muito mais, as condições são muito melhores, porque se paga mais", disparou Lula.