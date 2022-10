Datafolha divulga hoje (27/10) nova pesquisa sobre 2º turno

Nos dois primeiros levantamentos do Datafolha, após o primeiro turno, no dia 7 e 14 de outubro, Lula contabilizou cinco pontos a mais que Bolsonaro considerando os votos totais: 49% a 44%. No último levantamento divulgado, no dia 19 de outubro, a diferença entre os candidatos diminuiu 1 ponto percentual: Lula 49%, Bolsonaro, 45%.