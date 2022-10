Quaest em Minas: Bolsonaro vence em BH, e Lula, no interior

Jair Bolsonaro (PL) lidera em Belo Horizonte; Lula é preferido entre o eleitorado no interior (foto: NELSON ALMEIDA and EVARISTO SA / AFP)

Foram entrevistados 2.200 eleitores em 108 municípios mineiros entre os dias 24 e 26 de outubro. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A confiança do estudo é de 95%. A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-09544/2022.





Eleições

A pesquisa Genial/Quaest desta quinta-feira (27/10) sobre a eleição presidencial em Minas Gerais mostra que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) vence em Belo Horizonte. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai melhor no interior.Com a preferência de 43% dos entrevistados, Bolsonaro está três pontos percentuais à frente do petista na capital mineira. Os indecisos são 9%. Já brancos e nulos são 8%.No interior do estado, Lula foi indicado por 45% dos entrevistados, já o militar foi citado por 39%. Os indecisos representam 10% dos entrevistados. Já 7% vão votar branco ou nulo.Os dois candidatos e seus apoiadores participaram de uma série de comícios e atos em vários pontos de Minas Gerais durante a campanha deste segundo turno. Entre as cidades visitadas estão Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia e Belo Horizonte.O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,2%, ou 51.072.345 votos.Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.