Pesquisa Genial/Quaest: Rejeição a Bolsonaro volta a subir

Após três quedas, rejeição a Jair Bolsonaro (PL) sobe; Lula (PT) se mantém estável (foto: Carl DE SOUZA e Ernesto BENAVIDES / AFP)

A pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (26/10) indicou um aumento na rejeição ao candidato Jair Bolsonaro (PL).O presidente foi rejeitado por 49% do eleitorado ouvido pelo levantamento. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi mencionado por 43% dos entrevistados.O levantamento foi feito com base em 2 mil entrevistas realizadas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00470/2022.A reprovação a Bolsonaro voltou a subir após expresivas quedas desde o início da corrida presidencial.Nas duas últimas pesquisas realizadas entre 6 e 13 de outubro pelo mesmo instituto, já visando o segundo turno das eleições, o índice de rejeição ao peelista era de 50%. Lula, por sua vez, foi citado por 41% e 42% dos entrevistados respectivamente nas mesmas datas.No estudo anterior 46% se posicionaram contra o presidente, já Lula não era bem contado por 43% da amostragem.Dados anteriores ao primeiro turno mostram que o presidente chegou a ser rejeitado por 55% do eleitorado, enquanto petista era reprovado por 44%.