Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 52,1% dos votos válidos; Bolsonaro, 47,9%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece a frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Nelson ALMEIDA e EVARISTO SA / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 52,1% dos votos válidos, contra 47,9% do concorrente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa reailzada pela Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (26/10).Na pesquisa anterior, publicada em 19 de outubro, o petista aparecia com 52,8% e Bolsonaro, 47,2%.O modelo do levantamento é o chamado "likely voter", que visa minimizar os efeitos que a abstenção não-aleatória entre os subgrupos do eleitorado tem causado nas estimativas dos institutos de pesquisa.Para realizar o estudo, foram feitas 2.000 entrevistas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, com 95% de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00470/2022.