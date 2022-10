Pesquisa Atlas: Cresce transferência de votos de Tebet e Ciro para Lula

Pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas/Intel nesta segunda-feira (24/10) aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em 1,2 ponto percentual em relação aos últimos números apresentados pela organização. A explicação do crescimento petista pode ter acontecido por uma aumento na taxa de transferência de votos destinados a Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno.

Na pesquisa anterior, com dados coletados até 12 de outubro, 54,2% dos respondentes que haviam votado em Tebet no primeiro turno declaram escolher Lula no segundo. No levantamento publicado hoje, essa marca subiu para 69,6%. Além disso, o percentual de eleitores da senadora que migraram o voto para Bolsonaro caiu de 29,2% para 18,2%.