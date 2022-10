Genial/Quaest: 77% não se sentem influenciados pelos apoios dos candidatos

Lula e Bolsonaro receberam apoio de políticos (foto: Ricardo Stukert/PT; Divulgação) Apesar da troca de apoios no segundo turno ser considerada crucial para as eleições, 77% dos brasileiros não se sentem influenciados ao votar. É o que aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (13/10).





O presidente Jair Bolsonaro (PL) não recebeu apoio formal de nenhum candidato à Presidência embora esteja ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Com isso, 6% dos entrevistados apontaram que são a favor da reeleição depois da troca de apoios.





Não souberam responder 3% dos entrevistados.





Corrida ao Planalto





A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno da eleição presidencial mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, oscilou positivamente 1 ponto percentual e poderia ter entre 47% e 51% dos votos totais e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, manteve o percentual de intenções de voto, podendo receber entre 39% e 43%.





Essa estabilidade explica-se pelas variações registradas no Nordeste, onde Lula subiu 6 pontos percentuais e tem entre 66% e 70% dos votos, enquanto Bolsonaro tem entre 22% e 26%.





No Sudeste, os dois candidatos saíram do empate técnico e o presidente abriu 5 pontos percentuais de vantagem sobre Lula, com intenções de voto entre 44% e 48%; o ex-presidente tem entre 39% e 43%.





Pesquisa

O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra. Até novembro de 2022, serão 24 rodadas de pesquisa nacional, cada uma delas implicando em duas mil coletas domiciliares face a face, realizadas nas 27 unidades da federação, abrangendo 123 municípios.

Pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08106/2022