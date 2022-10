Pesquisa Genial/Quaest: Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente no Sudeste

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições (foto: MICHAEL DANTAS and EVARISTO SA / AFP)

A pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26/10) indica empate técnico entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores da região Sudeste. O presidente aparece com 46% das intenções de voto, já o petista está com 43%. Brancos, nulos estão com 6% e indecisos 5%.Os candidatos e seus aliados vêm realizando comícios e atos em diversas partes do país, principalmente em Minas Gerais, para conquistar mais eleitores.Outra região em que a pesquisa aponta uma proximidade entre os adversários é o Norte. Bolsonaro também lidera com 47%, Lula tem 43%, o que caracteriza empate técnico.Na região Sul e Centro-Oeste, Bolsonaro lidera com folga. Na primeira, ele é preferido por 61% do eleitorado, enquanto Lula foi indicado por 29%. Com uma vantagem menor, 51% devem votar no atual presidente, contra 39% para o ex-presidente.Já o Nordeste é onde aparece a maior discrepância entre os candidatos, Lula lidera com 69% da intenção de votos dos entrevistados, Bolsonaro aparece com 23%, a menor porcentagem dos candidatos entre as regiões.Foram feitas 2.000 entrevistas entre os dias 23 e 25 de outubro para realizar a pesquisa. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e possui 95% de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00470/2022.