Lula reforça que não terá segundo mandato caso vença eleição

Não ter um quarto mandato faz parte da estratégia do ex-presidente de reforçar uma união democrática (foto: Ricardo Stuckert/PT)









De acordo com Lula, o presidente da República tem que “conversar com as pessoas que foram eleitas”. “Cabe ao presidente debater os problemas do povo com quem foi eleito, independente da posição política”, seguiu.

“Nós precisamos levar em conta os interesses do Brasil enquanto um estado soberano. Nós temos que negociar com as pessoas, de Estado para Estado. Eu tenho que cuidar do meu país que será democrático”, afirmou.





Não ter um segundo mandato faz parte da estratégia do ex-presidente de reforçar uma união democrática. O primeiro passo foi a união com o governador Geraldo Alckmin, ex-rival de rival de Lula, e agora, vice da chapa petista.





Lula também vem recebendo apoios de membros da direita como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e João Amoedo (Novo).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a ideia de que se for eleito presidente, não terá um segundo mandato. Caso seja eleito, o petista será presidente pela terceira vez.